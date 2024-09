Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig, vereinzelt Gewitter, hochsommerlich warm

Das Wetter in Bayern: überwiegend sonnig bei hochsommerlichen 26 bis 32 Grad. Wolken gibt es zeitweise an den Alpen. Südlich der Donau sind auch ganz vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. In der Nacht überwiegend trocken bei Tiefstwerten um 16 Grad. In den kommenden Tagen weiterhin sehr warm und mehr Sonne als Wolken. Am Nachmittag steigt jeweils das Schauer- und Gewitterrisiko.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2024 12:00 Uhr