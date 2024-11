Das Wetter in Bayern: überwiegend regnerisch und windig bei 7 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt, regnerisch und windig bis hin zum Sturm. Nur an den Alpen kommt manchmal die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 11 Grad, in der regnerischen Nacht kühlt es ab auf Werte um 2 Grad. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Weiterhin sehr windig. Tagsüber nur noch minus 2 bis plus 5 Grad, in den Nächten teils strenger Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 12:00 Uhr