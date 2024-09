Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt und regnerisch bei 12 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst im Südosten etwas Sonne, sonst zunehmend bewölkt und regnerisch, dazu windig bei 12 bis 20 Grad. In der Nacht regnet es vor allem im Süden und Südosten, sonst nur einzelne Schauer und ab und zu klar. Tiefstwerte um 7 Grad. In den kommenden Tagen in Teilen Frankens ab und zu Sonne. Sonst meist stark bewölkt und teils ergiebige Regenfälle. Höchstwerte 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2024 06:00 Uhr