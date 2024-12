Das Wetter in Bayern: überwiegend bewölkt, teils Schnee oder Regen, maximal 3 bis 7 Grad

Das Wetter in Bayern: Zunächst nur im äußersten Südosten Regen, sonst überwiegend bewölkt bei maximal 3 bis 7 Grad. Im Laufe des Nachmittags in ganz Süd- und Ostbayern regnerisch, ab 500 bis 700 Metern fällt auch Schnee. In der Nacht Tiefstwerte um 1 Grad, an den Alpen Schnee oder Schneeregen. Die weiteren Aussichten: zunächst unverändert, ab Mittwoch freundlicher, recht windig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.12.2024 06:00 Uhr