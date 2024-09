Das Wetter in Bayern: trüb und regnerisch bei 7 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Trüb und regnerisch bei lebhaftem Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 Grad in den Alpen und bis zu 17 Grad am Untermain. Für den Östlicher Alpenrand, das angrenzende Vorland und den Bayerischen Wald warnt der Deutsche Wetterdienst weiter vor den Folgen von Starkregen und Dauerregen. In der Nacht in Südbayern weiter regnerisch bei Tiefstwerten um 10 Grad. Morgen nur noch vereinzelte Schauer, ab Mittwoch freundlicher.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2024 07:00 Uhr