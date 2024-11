Das Wetter in Bayern: teils trüb, teils sonnig bei maximal 9 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Gebietsweise zäher Nebel oder Hochnebel, besonders im Alpenvorland. Sonst überwiegend freundlich, Höchstwerte neun bis 17 Grad. In der Nacht überwiegend klar, gebietsweise neblig bei Tiefstwerten um drei Grad. Die weiteren Aussichten: Überwiegend sonnig, teilweise aber zähe Nebel- und Hochnebelfelder. Höchstwerte acht bis 13, in den Alpen bis 18 Grad. Nachts können die Werte auf den Gefrierpunkt sinken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2024 06:00 Uhr