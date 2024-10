Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils sonnig bei maximal 13 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Örtlich zäher Nebel, sonst oft locker bewölkt mit freundlichen Abschnitten, in den Bergen auch länger sonnig. Höchstwerte 13 bis 20 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen um 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis zum Mittwoch bleibt es beim Mix aus neblig-trübem und teils freundlichem Wetter. Besonders viel Sonnenschein gibt es in den südbayerischen Bergen. Maximal 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 06:00 Uhr