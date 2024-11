Das Wetter in Bayern: teils trüb, teils sonnig bei 6 bis 13 Grad

Das Wetter in Bayern: Vielerorts weiter neblig. In den Bergen sonnig. Höchstwerte 6 bis 13 Grad. In der Nacht teils klar, teils wieder neblig. Tiefstwerte um 2 Grad. Morgen bleibt der Nebel mancherorts den ganzen Tag, sonst sonnig. Am Montag und Dienstag oft stark bewölkt, vereinzelt Regen. In höheren Lagen sonnig. Höchstwerte 4 bis 12 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um den Gefrierpunkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.11.2024 12:00 Uhr