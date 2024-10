Das Wetter in Bayern: Teils trüb, teils neblig, 13 bis 18 Grad.

Das Wetter in Bayern: Teilweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel - teils viel Sonne, vor allem von der Rhön bis zum Bayerischen Wald und am westlichen Alpenrand. Höchstwerte 13 bis 18 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um die 8 Grad. Morgen und am Samstag gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel, ansonsten oft sonnig. Am Sonntag oft bewölkt oder trüb - Tageshöchstwerte 13 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 06:00 Uhr