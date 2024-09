Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig, später viel Regen und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils wolkig. In Franken am Vormittag einzelne Schauer, später von Südwesten her teils kräftige Regenfälle und Gewitter. Höchstwerte 23 bis 29 Grad. In der Nacht weiterer Regen und Gewitter bei Tiefstwerten um 14 Grad. Ab Montag windig, meist bewölkt mit Schauern und Gewittern, ab und zu sonnig. Es kühlt ab auf maximal 14 bis 20 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2024 06:00 Uhr