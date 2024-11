Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb; Höchstwerte 7 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: In den Alpen sowie in den Hochlagen der Mittelgebirge sonnig. Sonst zunächst verbreitet Nebel und Hochnebel. Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad. In der Nacht in den Niederungen gebietsweise neblig. Tiefsttemperaturen um 2 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen gebietsweise länger trüb durch Nebel und Hochnebel. Sonst freundlich, vor allem in den Alpen viel Sonne. Höchstwerte 7 bis 13, in den Alpen 14 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 10:00 Uhr