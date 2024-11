Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils trüb bei 1 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Alpennähe sowie im höheren Bayerischen Wald viel Sonne, sonst vielerorts trüb durch Nebel oder Hochnebel; 1 bis 12 Grad. In der Nacht teils wolkig, teils klar; örtlich Nebel, bis -2 Grad. Morgen in der Nähe der Alpen überwiegend sonnig, sonst zunehmend bewölkt und besonders am Nachmittag auch Regen. Montag und Dienstag meist trüb mit gelegentlichem Regen, nur an den Alpen ab und zu Sonnenschein, 1 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2024 16:00 Uhr