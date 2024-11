Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt und später Regenfälle bei 3 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau nach Nebelauflösung überwiegend freundlich. Sonst meist stark bewölkt und ab Mittag von Norden her Regenfälle. Höchstwerte 3 bis 10 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 3 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen und in den folgenden Tagen weiterhin viele Wolken und zwischendurch Regen, Sonnenschein am ehesten in Alpennähe. Höchsttemperaturen 2 bis 9 Grad. Am Mittwoch wechselhaft mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern bei nur noch -1 bis +4 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.11.2024 07:00 Uhr