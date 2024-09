Das Wetter in Bayern: teils sonnig, teils bewölkt mit Schauern

Das Wetter in Bayern: Bis zum Abend windig und wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und etwas Sonne. Die Nacht wird teils regnerisch bei Tiefstwerten zwischen 14 bis 9 Grad. Morgen regnerisch, am Freitag im Süden Niederbayerns und in Alpennähe weiter Regen, sonst nur Schauer aber auch sonnige Abschnitte. Höchstwerte bis 23 Grad. Am Samstag dann durchwachsen und stürmisch bei maximal 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2024 16:00 Uhr