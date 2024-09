Das Wetter in Bayern: Teils sonnig, teils bewölkt mit Regen und Gewittern, 22 bis 29 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Osten noch sonnig, sonst zunehmend bewölkt. In Unterfranken örtlich Schauer oder Gewitter, später auch im Südwesten. 22 bis 29 Grad. In der Nacht überall kräftiger, gewittriger Regen, dabei südlich der Donau und in der Oberpfalz sehr windig. Tiefstwerte 15 bis 11 Grad. Morgen und Übermorgen weiter windig, meist bewölkt und örtlich gewittriger Regen.

