Das Wetter in Bayern: Teils nebelig, in höheren Lagen sonnig

Das Wetter in Bayern: Nachmittags in vielen Niederungen weiter Hochnebel. Sonst aufgelockert bewölkt mit freundlichen Abschnitten, in den Kammlagen des Bayerischen Waldes und in Alpennähe auch länger Sonnenschein. Temperaturanstieg auf 13 bis 20 Grad. Nachts teils klar oder nur leicht bewölkt, teils zunehmend neblig, mit Tiefsttemperaturen um 8 Grad. In den nächsten Tagen wenig Änderung. Nächtliche Tiefstwerte 10 bis 5, tagsüber maximal 12 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 12:00 Uhr