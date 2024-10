Das Wetter in Bayern: Teils länger trüb, teils sonnig

Das Wetter in Bayern: Bis zum Nachmittag zäher Nebel und Hochnebel im Alpenvorland, dann vielerorts sonnig. Im Südwesten dichtere Wolkenfeldern; lebhafter Wind. Höchstwerte 13 bis 23 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen nach örtlich zähem Nebel überwiegend sonnig. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. Am Freitag ein Mix aus Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer. Am Samstag überwiegend örtlich Regen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.10.2024 12:00 Uhr