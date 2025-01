Das Wetter in Bayern: teils klar, gebietsweise Regen, Tiefstwerte bis -3 Grad.

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils klar teils bewölkt, in Franken und Schwaben ziehen Regenwolken auf. Tiefstwerte +7 bis -3 Grad. Morgen zunächst dicht bewölkt mit Regen- oder Schneefall. Im Tagesverlauf dann freundlicher bei 4 bis 13 Grad. Am Montag wieder viele Wolken mit Regen bei ähnlichen Temperaturen, nur im Südosten freundliche Abschnitte. Am Dienstag meist bedeckt und windig mit Regen, in höheren Lagen auch mit Schnee.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.01.2025 17:30 Uhr