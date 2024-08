Das Wetter in Bayern: Teils gewittrige Regenfälle, Höchstwerte 18 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit nur kurzen freundlichen Abschnitten. Der Deutsche Wetterdienst war vor schwerem Gewitter, vor allem rund um Kelheim und Regensburg. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Tiefstwerte in der Nacht um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Unterfranken überwiegend sonnig, sonst bewölkt und anfangs noch Regen. Dienstag und Mittwoch wechselhaft mit teils längerem Sonnenschein. Tageshöchstwerte zwischen 18 und 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.08.2024 10:00 Uhr