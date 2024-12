Das Wetter in Bayern: teils frostig, an den Alpen klar, sonst trüb

Das Wetter in Bayern: In der Nacht ist es an den Alpen klar, sonst trüb. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus einem und minus neun Grad. Morgen in höheren Lagen sonnig, sonst bewölkt bis trüb. An Silvester und Neujahr teils grau-trüb, teils freundlich, an den Alpen scheint die Sonne. Es weht ein lebhafter Wind. An Neujahr regnet es nördlich des Mains etwas und es wird wärmer mit 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 20:00 Uhr