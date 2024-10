Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils wolkig mit Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden Wolken mit sonnigen Abschnitten, im Süden stark bewölkt und vor allem in Alpennähe Regen. Sehr lebhafter Wind. Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad. In der Nacht meist klar mit Tiefsttemperaturen um 4 Grad. Die Aussichten: Morgen zunächst freundlich, später Wolken und ab dem Nachmittag regnerisch. Am Dienstag meist trocken, am Mittwoch viel Sonnenschein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.10.2024 12:00 Uhr