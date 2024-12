Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt, später regnerisch

Das Wetter in Bayern: Erst ist es im Süden und Osten noch freundlich, dann kommen immer mehr Wolken. Am Nachmittag regnet es öfter. Der Wind frischt auf. Die Temperaturen erreichen 3 bis 8 Grad. Die Nacht wird meist bewölkt mit etwas Regen und Tiefstwerten um ein Grad. Bis Dienstag bleibt es bewölkt mit lebhaftem Wind. Gebietsweise kann es regnen, später auch bis in tiefe Lagen schneien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.12.2024 10:00 Uhr