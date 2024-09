Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen bei 8 bis 16 Grad

Das Wetter in Bayern: Von den Alpen bis Niederbayern stark bewölkt und anfangs verbreitet, später vereinzelt Regen. Ansonsten wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Temperaturen 8 bis 16 Grad. In der kommenden Nacht von den Alpen bis zum Bayerischen Wald zeitweise Regen. Sonst meist trocken bei Werten um 5 Grad. Morgen und am Wochenende meist stark bewölkt und vereinzelt Regen. In Süd- und Ostbayern länger anhaltende und ergiebige Regenfälle. Tageshöchsttemperaturen zwischen 7 und 18 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2024 06:00 Uhr