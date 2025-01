Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt mit etwas Schnee

Das Wetter in Bayern: Heute ist es oft bewölkt, mit sonnigen Abschnitten vor allem im Süden. Vereinzelt gibt es Schneeschauer. Dazu weht ein lebhafter Wind. Die Höchstwerte erreichen plus 4 Grad. In der Nacht ist es vielerorts klar, in höheren Lagen auch wolkig. Ganz vereinzelt schneit es. Tiefstwerte um minus 4 Grad. Morgen und auch am Sonntag und Montag ist es teils bewölkt, teils freundlich und dabei trocken und kalt, mit Tiefstwerten bis minus 14 Grad. Höchstwerte tagsüber bis plus 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 10:00 Uhr