Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, teils bewölkt bei 6 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Südlich der Donau wechselnd bewölkt, mit längerem Sonnenschein vor allem in Alpennähe. Ansonsten bewölkt, örtlich Sprühregen, später vereinzelt Auflockerungen bei 6 bis 10 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im Tagesverlauf besonders im Norden örtlich Schauer. Am Donnerstag anfangs im Südosten freundlich, sonst zunehmend Wolken und Regen. Höchstwerte 6 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2024 09:45 Uhr