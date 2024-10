Das Wetter in Bayern: Teils freundlich, 14 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag teils bewölkt, teils freundlich, viel Sonne gibt es in den Kammlagen des Bayerischen Waldes und in den oberbayerischen Alpen. Höchstwerte 14 und 19 Grad. In der Nacht bewölkt, örtlich neblig bei 11 bis 7 Grad. Bis Montag weiterhin teils trüb, teils freundlich; längerer Sonnenschein oft in den südbayerischen Bergen. Am Dienstag vereinzelt Schauer. Weiterhin recht mild.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.10.2024 15:00 Uhr