Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 15 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag sonnig mit nur wenigen lockeren Wolkenfeldern. Höchstwerte 15 bis 24 Grad. In der Nacht gebietsweise Nebel. Frühmorgens im Allgäu etwas Regen, 13 bis 7 Grad. Morgen nach Auflösung von Nebelfeldern teils längere sonnige Abschnitte, vereinzelt Regen. Am Samstag mehr Wolken, etwas Regen an den Alpen, am Sonntag teils trüb, teils freundlich. Höchstwerte 14 bis 20 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2024 14:45 Uhr