Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, später im Osten Regen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, im Westen auch sonnig. Am Nachmittag und Abend im Osten bei lebhaftem Wind zunehmend regnerisch. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Stark- und Dauerregen am östlichen Alpenrand. Höchstwerte 8 bis 17 Grad. Auch In der Nacht vielerorts Regen. Morgen trüb mit länger anhaltendem Regen. Am Dienstag wechselnd bewölkt mit Schauern. Am Mittwoch meist trocken. Tageshöchsttemperaturen morgen 8 bis 18, in den folgenden Tagen zwischen 12 und 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 06:00 Uhr