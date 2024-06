Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, einzelne Schauer und Gewitter, 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Norden mehr Sonne als Wolken. Im Süden wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und vereinzelten Schauern und Gewittern. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht in Alpennähe anfangs einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefstwerte um 11 Grad. Die Aussichten für das Wochenende: Im Norden überwiegend sonnig und meist trocken, im Süden leicht unbeständig mit Sonne, Wolken und einzelnen, teils kräftigen Schauern und Gewittern. Höchstwerte 17 bis 26 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 11:45 Uhr