Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 4 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Mittelgebirgsraum noch etwas Regen oder Schnee. Ansonsten wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, südlich der Donau öfter sonnig und an den Alpen föhnig. Höchstwerte 4 bis 11 Grad. Morgen ein Mix aus Wolken und Sonne, an den Alpen Föhn, in Unterfranken Regen. Sonntag und Montag bewölkt und Regen, nur im Südosten sonnig. Höchstwerte am Samstag 7 bis 15, ab Sonntag maximal 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.01.2025 10:00 Uhr