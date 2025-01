Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei 4 bis 10 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel teils Sonne, teil dichte Wolkenfelder. Höchstwerte 4 bis 10 Grad. In der Nacht von Unterfranken her leichter Regen. Im Südosten später auch gefrierend. Tiefstwerte bis minus 3 Grad. Morgen bewölkt mit etwas Regen oder Schnee; nachmittags im Norden freundlicher. Am Wochenende teils länger Nebel und Hochnebel, sonst sonnig. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.01.2025 07:00 Uhr