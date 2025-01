Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken bei -3 bis +2 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Süden und Südwesten am Vormittag viel Sonne. Sonst oft bewölkt, aber meist trocken. Höchstwerte -3 bis +2 Grad. In der Nacht ziehen von Südwesten her Schneefälle auf, es gilt eine erhöhte Glatteisgefahr bei Tiefstwerten bis -7 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt mit Schnee- und Regenfällen. Am Montag teils bewölkt, teils freundlich. Höchstwerte 1 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2025 18:51 Uhr