Das Wetter in Bayern: sommerlich warm bei Sonne, Wolken und teils heftigen Gewittern

Das Wetter in Bayern: Teils länger sonnig, teils bewölkt bei Höchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad. Gebietsweise Regen und örtlich kräftige Gewitter. Für die Mitte Bayerns gilt weiter eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. In der kommenden Nacht allmählich abklingende Schauer bei Werten um 16 Grad. Morgen wieder mehr Sonne als Wolken. Am Mittwoch und Donnerstag teils sonnig, teils wolkig und von Westen her Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2024 10:00 Uhr