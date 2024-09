Das Wetter in Bayern: regnerisch bei 16 bis 20 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend bewölkt, anfangs im Südosten noch Dauerregen. Später ab und zu Sonne, zwischendurch Schauer. Sehr lebhafter Wind. Temperaturanstieg auf 16 bis 20 Grad. In der Nacht wechselnd bewölkt mit Schauern, Tiefstwerte um 12 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen wechselhaft mit Regen und Wind. Ab und zu scheint die Sonne, besonders im Süden. Tageshöchstwerte 13 bis 20, am Donnerstag nur noch 8 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.09.2024 11:00 Uhr