Das Wetter in Bayern: Regen, Wind und Sonne bei 5 bis 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei lebhaften Winden wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen. Später von Südwesten her freundlicher, vor allem südlich der Donau nachmittags länger sonnig bei 5 bis 11 Grad. Tiefstwerte in der Nacht bis minus 5 Grad. Morgen nach örtlichem Nebel Sonne und Wolken. Am Freitag bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Am Samstag besonders im Alpenvorland länger trüb durch Nebel und Hochnebel, ansonsten oft sonnig. Ab Freitag nur noch 0 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 07:00 Uhr