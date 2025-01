Das Wetter in Bayern: recht windig bei Regen und später Sonne

Das Wetter in Bayern: Zunächst noch örtlich Regen und sehr windig. Später wirds freundlicher, vor allem südlich der Donau. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 11 Grad. In der kommenden Nacht verbreitet klar, dann Nebel und Wolken. Es kühlt auf 1 bis -5 Grad ab. Morgen nach Nebel vereinzelt auch Sonne. Am Freitag bewölkt mit etwas Regen oder Schnee. Am Samstag freundlicher. Tagsüber bis zu 9 Grad, in den Nächten meist Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2025 10:00 Uhr