Das Wetter in Bayern: Oft sonnig, später Gewitter

Das Wetter in Bayern: Zunächst verbreitet sonnig, nur im Norden Bayerns noch Wolken. Am Nachmittag und Abend sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte: 25 bis 30 Grad. In der Nacht kann es vor allem in Alpennähe und im Westen Regen und Gewitter geben bei Werten um 16 Grad. Die Aussichten: Morgen teils bewölkt, teils sonnig. In den nächsten Tagen bleibt es wechselhaft, aber warm bei 20 bis 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.09.2024 11:00 Uhr