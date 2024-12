Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt, vereinzelt Regen oder Schnee. Abkühlung auf 0 bis -6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend stark bewölkt mit einigen Auflockerungen, vereinzelt Schnee oder Regen. In der Nacht insbesondere an den Alpen Schnee, sonst meist trocken. Abkühlung auf 0 bis minus 6 Grad. Morgen oft bewölkt oder trüb, im Tagesverlauf vorübergehend sonnig. Höchstwerte zwischen 0 und 5 Grad. Am Freitag und Samstag wieder viele Wolken und zeitweise Regen. Am Tag bis 10 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2024 18:15 Uhr