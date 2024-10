Das Wetter in Bayern: Oft bewölkt und vereinzelt Regen bei bis zu 18 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Von Westen her vereinzelt Regen. Höchstwerte 10 bis 18 Grad. In der Nacht noch gebietsweise Regen, Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen teils freundlich, teils bewölkt und weitgehend trocken. Mittwoch und Donnerstag überwiegend sonnig. Tageshöchstwerte 12 bis 20, in Alpennähe ab Mittwoch 20 bis 24 Grad.

