Das Wetter in Bayern: Örtlich zäher Nebel, sonst heute oft sonnig, maximal 0 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: An der Donau und in Unterfranken örtlich Nebel oder Hochnebel. Ansonsten heute sonnig. Höchstwerte 0 bis 8 Grad. In der Nacht zum Dienstag verbreitet klar und wieder vereinzelt neblig bei Tiefsttemperaturen bis -8 Grad. Die Aussichten bis Donnerstag: Es bleibt beim ruhigen und trockenen Hochdruckwetter, hin und wieder ist Nebel oder Hochnebel möglich. Maximal -1 bis +7 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2025 06:00 Uhr