Das Wetter in Bayern: Örtlich länger Nebel oder Hochnebel, sonst sonnig

Das Wetter in Bayern: Örtlich halten sich Nebel oder Hochnebel länger - etwa im Norden Schwabens. Sonst ist es meist sonnig bei Höchstwerten zwischen minus 1 und plus 9 Grad. In der Nacht oft sternenklar, stellenweise auch Nebel - vor allem in Teilen des Alpenvorlands. Dabei Frost bis minus 8 Grad. Morgen und am Montag nach örtlichem Nebel Sonne, zum Wochenstart von Süden hohe Wolkenfelder. Höchstwerte 1 bis 7 Grad, Tiefstwerte 0 bis - 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 12:00 Uhr