Das Wetter in Bayern: nur an den Bergen sonnig, sonst trüb und regnerisch, 5 bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Nur an und in den Alpen sonnig. Sonst überwiegend bewölkt oder neblig und teils auch regnerisch. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad. In der kommenden Nacht erneut Nebel, Tiefstwerte um 1 Grad. Am Wochenende in Alpen und im Bayerischen Wald sonnig, sonst weiterhin eher trüb. Ab Sonntag zunehmend windig. In den Nächten teils Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 06:00 Uhr