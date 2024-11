Das Wetter in Bayern: Nachts teils neblig, +3 bis -4 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend in Alpennähe klar. Ansonsten meist trüb, vereinzelt Sprühregen. In der Nacht in den Niederungen Nebel. Tiefsttemperaturen +3 bis -4 Grad. Morgen durchwachsen nur an den Alpen und in den Hochlagen des Bayerischen Waldes freundlich. Am Sonntag im Süden nach Frühnebel freundlich, im Norden bewölkt und Regen. Montag meist bewölkt und zeitweise Regen. Ab Sonntag wird es windig. Höchstwerte 2 bis 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2024 18:00 Uhr