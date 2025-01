Das Wetter in Bayern: Nachts Regen und Schnee, morgen wechselhaft mit Schauern

Das Wetter in Bayern: In der Nacht lockert es zwischen den Wolken auch mal auf, vereinzelt fällt Regen, oberhalb von 800 Metern auch Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen plus 6 Grad und minus 1 Grad. Morgen windig und wechselhaft mit einzelnen Schauern, im Laufe des Tages wird es etwas freundlicher; am Donnerstag Sonne und Wolken, die Höchstwerte erreichen 5 bis 11 Grad. Am Freitag meist bewölkt mit Regen oder Schnee bei 1 bis 6 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.01.2025 21:00 Uhr