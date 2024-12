Das Wetter in Bayern: Nachlassende Schauer, +2 bis -2 Grad

Das Wetter in Bayern: Weiter lebhafter Wind und gebietsweise schauerartige Schnee- oder Regenfälle. In der Nacht nur noch vereinzelt Schnee im Bergland, sonst mitunter klar. Temperaturrückgang auf +2 bis -2 Grad. Morgen meist bewölkt, zeitweise mit Schnee oder Regen und weiter sehr windig. An Heiligabend wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten, im Süden gebietsweise Schnee. Am Tag: -1 bis +5 Grad.

