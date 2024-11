Das Wetter in Bayern: Nach zähem Nebel überwiegend sonnig bei maximal 7 bis 17 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung von Nebel- und Hochnebelfeldern überwiegend sonnig, in Teilen Schwabens, Oberbayerns und in manchen Donauniederungen bis in den Nachmittag trüb. Höchstwerte zwischen 7 und 17 Grad. Auch morgen und in den folgenden Tagen gebietsweise trüb durch Nebel und Hochnebel. Abseits davon freundlich, vor allem in den Alpen viel Sonne. Höchstwerte 7 bis 13, in den Alpen bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 06:00 Uhr