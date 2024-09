Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel sonnig, Höchstwerte 19 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel viel Sonne, später einige Quellwolken. Lebhafter Wind, besonders im Norden und Osten. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 8 Grad. Morgen und am Sonntag nach Auflösung einzelner Nebelfelder überwiegend sonnig. Am Montag von Westen her unbeständig mit Schauern, örtlich Gewitter. Höchstwerte 17 bis 25 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2024 06:00 Uhr