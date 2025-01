Das Wetter in Bayern: Nach Nebelauflösung sonnig, 0 bis 12 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute Früh noch gebietweise Nebel, später überwiegend sonnig und durchweg trocken. Die Höchstwerte je nach Nebelauflösung zwischen 0 Grad an der Donau und 12 Grad in den höheren Lagen des Bayerischen Waldes. Am Montag und Dienstag weiterhin Sonne mit einigen Wolken, teilweise auch Nebel oder Hochnebel. Die Tageshöchstwerte zwischen minus 2 und plus 8 Grad. In den Nächten 0 bis minus 8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 06:00 Uhr