Das Wetter in Bayern: Morgen mehr Sonne als Wolken

Das Wetter in Bayern: Aktuell warnt der Wetterdienst vor schweren Gewittern am westlichen Alpenrand. In der Nacht klar oder leicht bewölkt, letzte Schauer und Gewitter ganz im Norden Frankens. Tiefstwerte 18 bis 11 Grad. Morgen mehr Sonne als Wolken, örtlich Schauer oder Gewitter. Mittwoch von Westen her mehr Wolken und öfter Schauer und Gewitter. Donnerstag wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte von 22 bis 30 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2024 19:15 Uhr