Das Wetter in Bayern: meist sonnig, nördlich des Mains kräftige Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Meist sonnig, nur in Unter- und Oberfranken einige Wolken und nördlich des Mains vereinzelt kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad. Kommende Nacht im Norden etwas Regen, sonst weitgehend trocken bei Tiefstwerten um 16 Grad. Morgen und am Donnerstag freundlich, nur im Norden Frankens morgen überwiegend bewölkt. Am Freitag zunächst noch sonnig, später von Westen her kräftige Schauer und Gewitter. 20 bis 30 Grad warm.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2024 11:00 Uhr